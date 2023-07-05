Diyanet tarih verdi: Umre kayıtları ne zaman başlıyor? Umre fiyatları belli oldu mu?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, umre kayıt tarihlerine yer verdi. Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar temmuz ayı içerisinde başlayacak. Peki, umre kayıtları ne zaman başlayacak? Umre fiyatları belli oldu mu?
2023-2024 yılı umre kayıt tarihleri belli oldu. Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.