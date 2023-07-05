Diyanet tarih verdi: Umre kayıtları ne zaman başlıyor? Umre fiyatları belli oldu mu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, umre kayıt tarihlerine yer verdi. Umre ziyareti yapmak üzere kutsal topraklara gitmek isteyenler için kayıtlar temmuz ayı içerisinde başlayacak. Peki, umre kayıtları ne zaman başlayacak? Umre fiyatları belli oldu mu?

Diyanet tarih verdi: Umre kayıtları ne zaman başlıyor? Umre fiyatları belli oldu mu? - 1

2023-2024 yılı umre kayıt tarihleri belli oldu. Umre turlarına katılmak isteyenler, Başkanlığın internet sitesinde yer alan programlar dahilinde ücretlerini yatırarak, il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla kayıtlarını yaptırabilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyanet tarih verdi: Umre kayıtları ne zaman başlıyor? Umre fiyatları belli oldu mu? - 2

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 umre turlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2023-2024 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibarıyla kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun."

Diyanet tarih verdi: Umre kayıtları ne zaman başlıyor? Umre fiyatları belli oldu mu? - 3

SUUDİ ARABİSTAN UMRE SEZONUNUN BAŞLADIĞINI DUYURDU

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Hac ve Umre Bakanlığının 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla umre ziyaretleri için elektronik vizeleri başlattığı belirtildi.

Hac ve Umre Bakanlığının kutsal topraklara umre ziyaretinde bulunan Müslümanların sayısında artış imkanı sağlama çabalarına işaret edilen haberde, elektronik vize başvurularının ise hacı adayları ve umre ziyaretçilerinin işlerini kolaylaştırmak için hayata geçirilen "Nusuk" uygulamasından yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.


Diyanet tarih verdi: Umre kayıtları ne zaman başlıyor? Umre fiyatları belli oldu mu? - 4

Yurt dışından Mekke'ye umre ziyareti yapmak ve Medine'de de Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etmek için tüm ülkelerden başvuruların gerçekleştirilebileceğine işaret edilen haberde, umre vizesini alan ziyaretçilerin 1 Muharrem 1445 (19 Temmuz) itibarıyla kutsal topraklara seyahat edebilecekleri ifade edildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu açıklamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER