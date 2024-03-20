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Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak

Diyarbakır’da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenecek kutlamalarda 2,5 ton odun yakılacak. Sahnenin önüne 4 metre yüksekliğinde tel örgü konulurken, 136 bin metrekarelik alanda toplamı 10 kilometreyi bulan bariyerlerin kurulacağı kutlamalarda 7 bin 500 polis görev yapacak.

Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 1

Diyarbakır’daki Nevruz Parkı yarın gerçekleşecek nevruz kutlamasına hazırlanıyor.

DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 2,5 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 2

7 bin 500 polisin görev yapacağı alana gelenler, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alınacak.

Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 3

Nevruz Parkı alanına çıkan caddeler ile bulvarlar bariyerlerle kapatıldı.

Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 4

Güzergahı kullanmak isteyenler için ise alternatif olarak Yenihal Caddesi ve üzerindeki sokaklar, Siverek ile Aram Tigran caddeleri ve sokak aralarının açık olacağı bildirildi.

Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 5

SAHNEYE GİRİLMEMESİ İÇİN 4 METRELİK TEL ÖRGÜ

Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, geçen yıl 10 polisin atılan taşlardan yaralandığı olayların tekrar yaşanmaması adına görevlilerin dışında kimsenin girmemesi için sahnenin önüne 4 metrelik tel örgü konuldu.

Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 6

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da alana gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 7
Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak - 8
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