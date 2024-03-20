Diyarbakır nevruz kutlamasına hazırlanıyor: 7 bin 500 polis görev yapacak
Diyarbakır’da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenecek kutlamalarda 2,5 ton odun yakılacak. Sahnenin önüne 4 metre yüksekliğinde tel örgü konulurken, 136 bin metrekarelik alanda toplamı 10 kilometreyi bulan bariyerlerin kurulacağı kutlamalarda 7 bin 500 polis görev yapacak.
Diyarbakır’daki Nevruz Parkı yarın gerçekleşecek nevruz kutlamasına hazırlanıyor.DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 2,5 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulacak.