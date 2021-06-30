Doğa harikası 'Kadın Azmağı'na insan girişi yasaklandı

Muğla Akyaka'daki doğa harikası Kadın Azmağı da kuraklıktan nasibini aldı. Geçen nisan ayında NASA'nın "Vay be. Güzelliğini yaşayın" diyerek paylaştığı nehir, su seviyesinin düşmesi ve kirlilik nedeniyle insan girişine kapatıldı.

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DHA 30.06.2021 - 16:31

Muğla Akyaka'daki 'Kadın Azmağı', kuraklığa bağlı su seviyesindeki azalma gerekçesiyle süresiz olarak insan girişine kapatıldı.

'Sakin Şehir' Akyaka Mahallesi'nde doğal akvaryum görüntüsü ile bilinen 'Kadın Azmağı' da kuraklıktan etkilendi.

Akyaka'nın bağlı olduğu Ula Belediye Başkanlığı da azmaktaki su seviyesinin azalması üzerine harekete geçti. Alınan kararla insanların suya girmesi yasaklandı.

Belediye görevlilerince, yasağın gerekçeleri bölgeye yerleştirilen tabelalara yazıldı.

Tabelalarda şu ifadelere yer verildi:



"2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 644 ve 383 Sayılı KHK'nın 10-a maddesi çerçevesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalan Kadın Azmağımızın su seviyesinin azalması, içine girilmesinden kaynaklanan canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi, sürekli kirlenmesi ve içine çöp atılması gibi sorunları ortadan kaldırmak, bu hazinemizi bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarabilmek için alanın geçici bir süreyle kapatılması kararı alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. "

Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Su Kanyakları Anadilim Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, kuraklık nedeniyle su seviyelerinde azalma olduğunu belirtti.

Su kaynaklarının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Özçelik, "Kadın Azmağı dediğimiz yer karstik pınar şeklinde. Çok çeşitli canlılar yaşıyor. Ula Belediyesi'nin, ' biyolojik çeşitliğinin korunması, canlı hayatının sürdürülebilir olması ve turizmin canlı tutulması' anlamında doğru bir karar aldığını düşünüyorum. Sürdürülebilir, doğa ve turizm dengesini korumamız gerekiyor" dedi.







Ula Belediye Başkanı Özer Türkler de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Nehrin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı içerisinde yer aldığını söyleyen Türkler, "İnsanlarımızın son zamanlarda bilinçsizce suya masa ile sandalyeler koyulması, mangal yakılması ve şişe atılması sonucu nehrimiz pislendi" diye konuştu.

Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen kirliliğin önüne geçilemediğini söyleyen Türkler, şunları kaydetti:



"Son zamanlarda yağışların da az olması sebebiyle buranın su seviyesi düştü. İnsanlar ayak basması sonucunda balık yuvaları bozuldu. Bitki kökleri de koptu. Azmak nehri son derece zarar gördü. Tabelalarda belirttiğimiz gibi, bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle biri sonraki kuşağa aktarmak ana hedefimiz olması nedeniyle burayı kapatmış bulunuyoruz."





NASA'DAN PAYLAŞIM NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden, pandemi döneminden önce yerli ve yabancı turistin tekne turuna çıktığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yapmıştı. NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' notu yer almıştı.

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