Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'da bir pelikan, ziyaretçi tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişeyi yuttu.
Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine doğal yaşam parkındaki veterinerler, pelikana müdahalede bulundu.
Pelikanın midesindeki pet şişe çıkarıldı. Pelikan yeniden gölete bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Doğal yaşam parkının sosyal medya hesabından "hayvanlara karşı daha duyarlı olunması" yönünde bir çağrıda bulunuldu.
Paylaşımda, "Lütfen daha duyarlı olalım, kurallara uyalım. Maalesef doğada birçok yaban hayvanı dolaylı ya da doğrudan insan etkisi nedeniyle hayatını kaybediyor." ifadeleri yer aldı.