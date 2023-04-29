Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı

Kocaeli'deki doğal yaşam parkı Ormanya'da, bir pelikanın midesinden yarım litrelik pet şişe çıkarıldı. Parkın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hayvanlara karşı duyarlı olunması çağrısı yapıldı.

Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı - 1

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'da bir pelikan, ziyaretçi tarafından atıldığı tahmin edilen pet şişeyi yuttu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı - 2

Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine doğal yaşam parkındaki veterinerler, pelikana müdahalede bulundu.

Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı - 3

Pelikanın midesindeki pet şişe çıkarıldı. Pelikan yeniden gölete bırakılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı - 4

Doğal yaşam parkının sosyal medya hesabından "hayvanlara karşı daha duyarlı olunması" yönünde bir çağrıda bulunuldu.

Paylaşımda, "Lütfen daha duyarlı olalım, kurallara uyalım. Maalesef doğada birçok yaban hayvanı dolaylı ya da doğrudan insan etkisi nedeniyle hayatını kaybediyor." ifadeleri yer aldı.

Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı - 5
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