Doğal yaşam parkındaki pelikanın midesinden "pet şişe" çıktı

Doğal yaşam parkının sosyal medya hesabından "hayvanlara karşı daha duyarlı olunması" yönünde bir çağrıda bulunuldu.

Paylaşımda, "Lütfen daha duyarlı olalım, kurallara uyalım. Maalesef doğada birçok yaban hayvanı dolaylı ya da doğrudan insan etkisi nedeniyle hayatını kaybediyor." ifadeleri yer aldı.