Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu

Kastamonu'da yaşayan 70 yaşındaki elektrik ustası, 50 yıldır tamir için bırakılan ve unutulan eşyaları iş yerinde biriktiriyor. Unutulan eşyalar nedeni ile adım atacak yer kalmayan iş yeri, görenleri hayrete düşürüyor.

Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu - 1

Kastamonu'da yaşayan Veysel Karakaya (70), il merkezindeki iş yerinde 50 yıldır bozulan elektronik ürünleri tamir ediyor.

Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu - 2

Yaşına rağmen işinin başından ayrılmayan Karakaya, iş yerine tamir için getirilen ve unutulan eşyaları ise 50 yıldır iş yerinde biriktiriyor. İş yerinin her yerini kaplayan elektronik eşyalar, görenleri ise hayrete düşürüyor.

Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu - 3

İş yerinde adım atacak yer bırakmayan eşyalar, sadece Veysel Karakaya'nın çalışabileceği kadar bir boş alan bıraktı. Karakaya ise sahipleri tarafından uzun yıllardır alınmayan eşyaların parçalarını tamir ettiği elektronik cihazlarda kullanıyor.

Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu - 4

Ölene kadar mesleğini devam ettireceğini ifade eden Karakaya, "Müşterilerin unuttuğu, alamadığı ürünlerle dükkan doldu taştı. İşime yarayan malzemeleri de almak zorunda kaldım. Bazen hiçbir yerde bulunmayan bir parça lazım oluyor, buradan alıp takıyorum, müşteriler de seviniyor. Torunlarımı çırak olarak alamıyorum çünkü dükkanımda yer yok. Yerine göre bin TL'lik hesap çıkartılan bir işi ben 50, 100 TL karşılığında yapıyorum. Gelen müşteriler de çok memnun kalıyorlar." dedi.

Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu - 5
Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu - 6
Dükkanında adım atacak yer kalmadı: 50 yılda yüzlerce elektronik eşya unutuldu - 7

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