Dünya Madenciler Günü'nde, maden ocağı şeklindeki park açıldı

TASARIMDA GERÇEK VAGON VE DEMİR RAYLARI

İçi maden ocağı şeklinde tasarlanan, gerçek vagon ve demir rayların kullanıldığı Maden Park’ın çevresinde Atatürk ile Orhan Veli’nin sözleri yer aldı.

Ayrıca parkın büyük bir duvarına da ''Türkiye Cumhuriyeti sanayisini kurmak ve geliştirmek uğruna yerin altındaki taşkömürünü çıkartmak için beş binden fazla madencinin şehit olduğu topraklardasınız.'' yazısı yazıldı.