Dünya Madenciler Günü'nde, maden ocağı şeklindeki park açıldı
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde maden ocağı şeklinde tasarlanan park, Dünya Madenciler Günü’nde açıldı. Maden Park’ın duvarına, ''Türkiye Cumhuriyeti sanayisini kurmak ve geliştirmek uğruna yerin altındaki taşkömürünü çıkartmak için beş binden fazla madencinin şehit olduğu topraklardasınız.'' yazıldı.
Zonguldak'ın temel geçim kaynaklarından olan maden işçiliğini hem ziyarete gelenlere hem de madenci yakınlarına tanıtmak amacıyla maden ocağı şeklinde park yapıldı.