Dünyada en çok hangi diller konuşuluyor? Dünyada en fazla konuşulan 10 dil!

İNGİLİZCE 1.5-2 MİLYAR

Dünya genelinde İngilizce konuşan kişi sayısı oldukça büyük ve sürekli olarak artmaktadır. İngilizce, dünyanın en yaygın dilidir ve milyonlarca insan tarafından ana dil olarak veya ikinci dil olarak konuşulmaktadır.

Tam bir rakam vermek zor olsa da, tahmini olarak dünya genelinde yaklaşık 1.5 ila 2 milyar kişinin İngilizce konuşabildiği tahmin edilmektedir. Bu sayı, İngilizcenin küresel bir iletişim aracı olarak ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir.