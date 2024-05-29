"Dünyanın en iyi ekmeği" seçilen Bafra pidesinin sırrı

Tescilli lezzeti tadan herkesin çok beğendiğini ifade eden pide ustası Necati Koçak, "10 yıldır pide ustasıyım. Bafra pidesinin lezzetini insanlarımıza tattırmak için hizmet veriyoruz. Pidenin iç harcında kavrulmuş yağsız kıymayı çiğ, ince doğranmış soğanla karıştırıp hazırlıyoruz. Bu harcı pide hamurunun içerisine doldurup, olabildiğince ince ve uzun şekilde odun fırınına atıyoruz.

Pide 25 dakika boyunca ağır bir şekilde çıtırdayacak durumu gelene kadar gevrek bir şekilde pişiriyoruz. Pidenin en önemli özelliği ise hamurunun ince, uzun ve gevrek olmasıdır. Köy tereyağı ile birlikte lezzeti daha da artıyor. Pideyi tadan vatandaşlar oldukça beğeniyor.