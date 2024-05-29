"Dünyanın en iyi ekmeği" seçilen Bafra pidesinin sırrı
Tadı, dünyadaki lezzet otoriteleri tarafından da tescillenen Samsun'un coğrafi işaretli yiyeceklerinden Bafra pidesi, lezzetiyle olduğu kadar hazırlanışı ve pişirilmesi ile de diğer pidelerden ayrılıyor.
"Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi’nde "En İyi Ekmekler" kategorisinde ilk 2 sırayı Samsun'a ait lezzetler paylaştı.
Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın "Top Ten Breads" listesinde ilk 2 sırayı Bafra ve Samsun pideleri aldı. Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi adıyla listede ilk 2 sırada yer alan Samsun lezzetleri, Brezilya'nın pao de queijosunu, Malezya'nın roti canaisini, Kolombiya'nın pan de bonosunu, Azerbaycan'ın qutabını, İtalya'nın piadina romagnolasını ve Hindistan’ın butter garlic naan ile amritsari kulchasını geride bıraktı.