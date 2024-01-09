Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu? İşte 2024 ehliyet ve pasaport harcı güncel fiyatları

Yeni yılda uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu?

Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu? İşte 2024 ehliyet ve pasaport harcı güncel fiyatları - 1

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu? İşte 2024 ehliyet ve pasaport harcı güncel fiyatları - 2

2024 PASAPORT HARCI ÜCRETİ

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olacak.

Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu? İşte 2024 ehliyet ve pasaport harcı güncel fiyatları - 3

EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

2024'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,40 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945,40 lira olarak uygulanacak.

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