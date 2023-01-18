Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı son yolculuğuna uğurlandı

''YERİNİ DOLDURMAK ZOR''

Korgeneral Hasan Kundakçı'nın kızı Ömür Gülsen Özbahar, "Yaptıklarını anlatmakla bitmez. Benim babam büyüktü ama etraftan onun söylenenleri duyduğumda gözümde daha çok büyüyor. O kadar büyük bir adam ve güzel bir insanmış ki. Yerini doldurmak çok zor. Acımız büyük. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.