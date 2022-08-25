Emine Erdoğan'dan çiftçi kadınlarla ata tohumlu domates hasadı

Haberler - Anadolu Ajansı 25.08.2022 - 09:35
Emine Erdoğan, domatesiyle ünlü Ayaş'ta tarlaya girerek çiftçi kadınlarla yerli üretim ve ata tohumlarından elde edilen domateslerden topladı.
Erdoğan, Akkaya Mahallesi'ndeki domates tarlasında, yerli ata tohumlarını yıllar sonra toprakla buluşturan kadın çiftçilerle bir araya geldi.
Tarlaya girerek yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Erdoğan, burada çiftçi kadınlarla sohbet etti.
Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerden topladı.
Emine Erdoğan, kimyasal kullanılmadan doğal üretim yapılmasını desteklediklerini söyledi.
Ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "En büyük hayalim inşallah bunun yaygınlaşması. Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Himayesinde yürütülen "Ata Tohumu" projesinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz bunu yaygınlaştırmak, tohumları üretici ve tüketiciyle buluşturmak" ifadesini kullandı.
Ata tohumu ile yerel üretim yapan Varol'u tebrik eden Erdoğan, "Çoğu üreticiler cesaret edemiyorlar çünkü daha çok emek istiyor. Kimyasal kullanmadan yaptıkları için zor tabii, verim düşük olduğu için denemek istemiyorlar'' dedi.
Emine Erdoğan, domatesi çok sevdiğini belirterek kadın girişimcilerden kurutulmuş domates yapmalarını istedi.
Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınların kışlık menemen yapımına eşlik etti.
Odun ateşinde yanan geleneksel salça kazanının başına geçen Emine Erdoğan, menemenlik sebzeleri kazana atıp karıştırdı. Ardından pişen menemenleri kavanoza koyan Erdoğan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı yapılır?" tartışmasını hatırlatan gazetecilere "bazen soğanlı bazen de soğansız" yaptığını dile getirdi.