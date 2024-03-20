imsakiye

Emlak ofisinde yasa dışı bahis: Oranları peçeteye yazmışlar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir emlak ofisine yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, bahis oranlarının ve miktarlarının peçetelere yazılı olduğu ortaya çıktı.

Emlak ofisinde yasa dışı bahis: Oranları peçeteye yazmışlar - 1

Diyarbakır’da bir emlak ofisine yasa dışı bahis baskını düzenlendi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Altıok Mahallesi’ndeki bir emlak ofisinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine takip başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Emlak ofisinde yasa dışı bahis: Oranları peçeteye yazmışlar - 2

Akşam saatlerinde emlak ofisinde olağan dışı hareket olduğunu belirleyen ekipler, savcılıktan alınan izinle operasyon düzenledi.

Emlak ofisinde yasa dışı bahis: Oranları peçeteye yazmışlar - 3

Yapılan aramada, çöpten çıkarılan, isim ve bahis oranı ile bahis miktarlarının yazılı olduğu peçetelere, ödeme miktarlarının yazıldığı kağıtlara, 2 cep telefonuna ve 1 bilgisayara el konuldu.

Emlak ofisinde yasa dışı bahis: Oranları peçeteye yazmışlar - 4

Emlak ofisinin sahibi F.Ö. ve mekanda bahis oynadığı değerlendirilen F.Y., H.K. ve A.S. hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefetten işlem yapıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER