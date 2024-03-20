Emlak ofisinde yasa dışı bahis: Oranları peçeteye yazmışlar
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir emlak ofisine yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada, bahis oranlarının ve miktarlarının peçetelere yazılı olduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır’da bir emlak ofisine yasa dışı bahis baskını düzenlendi.Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Altıok Mahallesi’ndeki bir emlak ofisinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine takip başlattı.