Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter? 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum

2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter?

Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter? 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum - 1

2023 emlak vergisi 2. taksit ödemesi gündemde. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. İşte, 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum...

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Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter? 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum - 2

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor.

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti Kasım ayı boyunca ödenebilecek.


Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter? 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum - 3

Söz konusu verginin ikinci taksitleri 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter? 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum - 4

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

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