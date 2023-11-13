Emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter? 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum
2022 yılı emlak ve çevre temizlik vergisinin ilk taksiti ise 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman başlar ve biter?
2023 emlak vergisi 2. taksit ödemesi gündemde. Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor. İşte, 2023 emlak vergisi 2. taksit ödemelerinde son durum...