Emniyet kemeri takmadı, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi
Adana’da devrilen otomobilin pencere camından fırlayıp, başını asfalta çarpan sürücü Mustafa Çıngır, yaşamını yitirdi. Çıngır’ın emniyet kemeri takmadığı belirlendi.
Adana’da emniyet kemeri takmayan sürücü, geçirdiği trafik kazasında otomobilin ön camından fırlayarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. İşe gitmek için yola çıkan Mustafa Çıngır’ın kontrolünü yitirdiği 33 CHV 46 plakalı otomobil devrildi.