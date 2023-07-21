Emniyet kemeri takmadı, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi

Adana’da devrilen otomobilin pencere camından fırlayıp, başını asfalta çarpan sürücü Mustafa Çıngır, yaşamını yitirdi. Çıngır’ın emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Emniyet kemeri takmadı, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi - 1

Adana’da emniyet kemeri takmayan sürücü, geçirdiği trafik kazasında otomobilin ön camından fırlayarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. İşe gitmek için yola çıkan Mustafa Çıngır’ın kontrolünü yitirdiği 33 CHV 46 plakalı otomobil devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Emniyet kemeri takmadı, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi - 2

Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan Çıngır, otomobilinin pencere camından yola fırlayıp, başını asfalta çarptı.

Emniyet kemeri takmadı, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi - 3

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çıngır’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mustafa Çıngır’ın cenazesi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Emniyet kemeri takmadı, ön camdan fırlayıp yaşamını yitirdi - 4
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