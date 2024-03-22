“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı
İstanbul Şişli’de bir otomobil sürücüsü kendisine korna çalan diğer sürücünün aracına saldırdı. Yaşanan olay bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Saldırgan sürücü o anlarda emniyet mensubu olduğunu iddia etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan sürücü M.D’nin gözaltına alındığını, hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
İstanbul trafiğinde kendisini polis olarak tanıtdan bir kişi, başka bir aracın sürücüsüne saldırdı.Olay, kentin işlek noktalarından Barbaros Bulvarı’nda dün öğle saatlerinde gerçekleşti.