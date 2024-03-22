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“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı

İstanbul Şişli’de bir otomobil sürücüsü kendisine korna çalan diğer sürücünün aracına saldırdı. Yaşanan olay bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Saldırgan sürücü o anlarda emniyet mensubu olduğunu iddia etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırgan sürücü M.D’nin gözaltına alındığını, hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı - 1

İstanbul trafiğinde kendisini polis olarak tanıtdan bir kişi, başka bir aracın sürücüsüne saldırdı.

Olay, kentin işlek noktalarından Barbaros Bulvarı’nda dün öğle saatlerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı - 2

İddiaya göre, 34 TM 4045 plakalı cipin sürücüsü seyir halinde olan 34 HBC 213 plakalı araca korna çaldı.

Cip sürücüsünün korna çalmasına sinirlenen 34 HBC 213 plakalı aracın sürücüsü aracından inerek cipe doğru ilerledi.

“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı - 3

Öfkelenen 34 HBC 213 plakalı aracın şoförü, cipin camına yumruk atmaya başladı.

Saldırgan sürücü o anlarda emniyet mensubu olduğunu öne sürdü.

“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı - 4

Olay anını anbean kask kamerası ile kaydeden motosiklet sürücüsü ve bir polis memuru sürücüyü sakinleştirip uzaklaştırmaya çalıştı.

“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı - 5

Polisin araya girmesiyle tartışma uzamadan son bulurken, sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.

“Emniyet mensubuyum” diyerek saldıran trafik magandasına gözaltı - 6

GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan saldırgan sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, “Kendisini emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimize yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.
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