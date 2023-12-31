Engelli maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı 2024'te ne kadar olacak?

EVDE BAKIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Engelli bireylerin evde bakım desteği alabilmesi için üç şart gereklidir.



Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu gelir testi raporu ile tespit edilmesi,



Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı engelli sağlık kurul raporunun ağır engelli kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması,



Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, gereklidir.





