Engelli maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı 2024'te ne kadar olacak?
Ülkemizde 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret tutarı kadar arttı. En çok artış oranı merak edilen ise evde bakım maaşı olarak bilinen engelli aylığı ödemeleri. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından evde bakım maaşı olarak bilinen engelli sosyal yardım ödemesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte, evde bakım maaşının 2024 zamlı ödeme miktarı...