Evden çıkartmak istediği kiracının su sayacı borusunu kesti
Silivri'de bir ev sahibi, kiracısını evden çıkarmak için su sayacının borusunu kesti. Evi tahliye etmesi için tehdit edildiğini ve ev sahibi hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden kiracı, can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi.
Silivri Sancaktepe Mahallesi'ndeki bir sitede kirada oturan Sonat B, ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istediğini bu nedenle de su borularını kestiğini iddia etti.
Daha önce ev sahibini şikayet edip uzaklaştırma kararı aldığını söyleyen Sonat B, ev sahibinin elektrik sayaçlarını da çaldığını iddia etti.