Evler kara gömüldü

YAYLA EVLERİ KAR ALTINDA

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin kara gömüldüğü görüldü.