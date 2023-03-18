Evler kara gömüldü

Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı. Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin ise kara gömüldüğü görüldü.

Evler kara gömüldü - 1

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu Aralık 2022'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Evler kara gömüldü - 2

Uyarı tabelası da asılan kara yolu, yaklaşık 3,5 ay ulaşıma kapalı kaldı.

Evler kara gömüldü - 3

Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kara yolundaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda çalışma başlattı.

Evler kara gömüldü - 4

Yer yer 2 metreyi aşan karı temizleyen ekipler, Aralık 2022'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Evler kara gömüldü - 5

YAYLA EVLERİ KAR ALTINDA

Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırında yer alan ve yazın yaylacıların kullandığı yaklaşık 300 haneli, 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin kara gömüldüğü görüldü.

Evler kara gömüldü - 6

Yaylada kar kalınlığının tek katlı evlerin çatılarına kadar ulaştığı görüldü.

Evler kara gömüldü - 7

Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi.

Evler kara gömüldü - 8
DAHA FAZLA GÖSTER