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Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı

Yazar Eylem Tok ve eski eşi Estetisyen Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle kaza yaparak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası anne Eylem Tok, oğluyla önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçtı. Firardaki anne-oğulun New York’taki fotoğrafları tepki çekerken, baba Bülent Cihantimur emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihantimur, adliye çıkışında aracını gazetecilerin üzerine sürdü.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 1

İstanbul’da 1 Mart 2024’te ehliyetsiz aracıyla iddialara göre yarış yapan ve Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C., 4 kişiyi de yaralamıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 2

Yazar Eylem Tok, kazanın ardından oğlunu Mısır’a kaçırdıktan sonra oradan da birlikte ABD’ye gitti.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 3

Adalet Bakanlığı da anne ve oğlunun Türkiye’ye geri iadesi için talepname yazımına başlarken, Eylem Tok’un eski eşi, T.C’nin babası Bülent Cihantimur dün şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 4

Oğlunun eski eşi tarafından kendisinden habersiz yurt dışına gönderildiğini söyleyen Cihantimur, en kısa sürede oğlunun Türkiye’ye döneceğine inandığını açıkladı.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 5

Savcılık ifadesinde Eylem Tok'un olay yerine giderek oğlunu aldığını sonradan öğrendiğini söyleyen Cihantimur, oğlunun yurt dışına kaçırılmasıyla bir ilgisi olmadığına da ifadesinde yer verdi.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 6

Suçlamaları kabul etmeyen ve her türlü yardım etmeye hazır olduğunu söyleyen Cihantimur, yaşananlar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu da açıklamıştı.

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 7

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cihantimur, hızla aracına binerek adliyeden uzaklaştı.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk, Cihantimur'un bulunduğu aracın şoförünün ani hareketi nedeniyle iki gazetecinin park halindeki araçla Cihantimur'un aracı arasında kaldığını aktardı.

Araç, gazetecilerden birinin de ayağının üzerinden geçti. 

Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı - 8

Mısır'a ardından ABD'ye kaçan anne Eylem Tok ve oğlu T.C. geçtiğimiz salı günü New York'ta görüntülenmişti.

İkilinin neşeli tavırları tepki çekerken, T.C.'nin yaptığı kazada hayatını kaybeden Murat Aci'nin ailesi de görüntüden duydukları rahatsızlığı belirtmişti.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi

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