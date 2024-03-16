Eylem Tok’un eski eşi Bülent Cihantimur'un aracı adliye çıkışında gazetecileri sıkıştırdı
Yazar Eylem Tok ve eski eşi Estetisyen Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C., ehliyetsiz kullandığı otomobiliyle kaza yaparak bir kişinin ölümüne neden olmuştu. Kaza sonrası anne Eylem Tok, oğluyla önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçtı. Firardaki anne-oğulun New York’taki fotoğrafları tepki çekerken, baba Bülent Cihantimur emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihantimur, adliye çıkışında aracını gazetecilerin üzerine sürdü.
İstanbul’da 1 Mart 2024’te ehliyetsiz aracıyla iddialara göre yarış yapan ve Murat Aci’nin ölümüne neden olan T.C., 4 kişiyi de yaralamıştı.