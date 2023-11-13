Fabrika bahçesinde intikam saldırısı
Tokat’ın Turhal ilçesinde Z.U. isimli kişi, geçen yıl ağabeyini öldüren Musa Şahin’in ağabeyine intikam saldırısı düzenledi. Şahin’in ağabeyi Erdal Şahin’e arabayla çarpıp yaralayan Z.U., ardından arabadan inerek yerde yatan Şahin’e tekmelerle saldırdı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.U., polis tarafından aranıyor.
Tokat’ta bir kişi, ağabeyini öldüren saldırganın ağabeyine intikam saldırısı düzenledi.
Olay, 10 Kasım sabahı Turhal Şeker Fabrikası’nın bahçesinde meydana geldi.
23 Mart 2022'de Turhal’a bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Musa Şahin olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Musa Şahin, olaya ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası aldı.
Olayın ardından Şahin ailesi Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş’a yerleşti.Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal’a döndü.