Fabrika bahçesinde intikam saldırısı

Yaralanan Erdal Şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin’in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Kaçan şüpheli Z.U.’nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan baba Ayhan Unutmaz ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.