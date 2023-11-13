Fabrika bahçesinde intikam saldırısı

Tokat’ın Turhal ilçesinde Z.U. isimli kişi, geçen yıl ağabeyini öldüren Musa Şahin’in ağabeyine intikam saldırısı düzenledi. Şahin’in ağabeyi Erdal Şahin’e arabayla çarpıp yaralayan Z.U., ardından arabadan inerek yerde yatan Şahin’e tekmelerle saldırdı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.U., polis tarafından aranıyor.

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Tokat’ta bir kişi, ağabeyini öldüren saldırganın ağabeyine intikam saldırısı düzenledi.

Olay, 10 Kasım sabahı Turhal Şeker Fabrikası’nın bahçesinde meydana geldi.

23 Mart 2022'de Turhal’a bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Serhat Unutmaz, Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Musa Şahin olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Musa Şahin, olaya ilişkin görülen davada 10 yıl hapis cezası aldı.

Olayın ardından Şahin ailesi Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş’a yerleşti.

Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal’a döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

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KARDEŞTEN İNTİKAM SALDIRISI

Aradan geçen günlerin ardından Serhat Unutmaz’ın kardeşi Z.U., olayın intikamını almak istedi.

Serhat Unutmaz’ın kardeşi Z.U., ağabeyini öldüren Musa Şahin’in ağabeyi Erdal Şahin’e otomobille çarparak yaraladı.
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Çarptıktan sonra yanındaki araçtan inen Z.U., Şahin’e tüfek doğrultup tekme attı.

Bu sırada baba Ayhan Unutmaz, oğlunun elinden tüfeği aldı.

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Z.U. olay yerinden kaçarken yerde yatan Erdal Şahin’e tekrar çarptı.

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Yaralanan Erdal Şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahin’in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

POLİS HER YERDE ARIYOR

Kaçan şüpheli Z.U.’nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan baba Ayhan Unutmaz ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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