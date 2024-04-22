Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı
Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen 28 yaşındaki Taktaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana’da toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi olurken esrarengiz bir gelişme daha yaşandı. Taktaş'a ait 210 bin takipçili Instagram hesabının profil fotoğrafı değişti.
İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.