Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı

Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kaldığı evde ölü bulundu. Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen 28 yaşındaki Taktaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için yapılan otopsinin ardından getirildiği memleketi Adana’da toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini öne sürerek sevgilisinden şikayetçi olurken esrarengiz bir gelişme daha yaşandı. Taktaş'a ait 210 bin takipçili Instagram hesabının profil fotoğrafı değişti.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 1

İşte Benim Stilim isimli televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, ABD’de kaldığı evde ölü bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 2

Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılan Taktaş’ın cansız bedeni, önceki gün hava yoluyla getirildiği Adana’daki Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 3

Taktaş’ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F.’den şikayetçi oldu.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 4

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 5

Yağmur Taktaş'ın acılı ailesi ise kızlarının Türk asıllı ABD vatandaşı sevgilisi A.C.F. tarafından öldürüldüğü iddiasını ortaya attı.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 6

Babası Amerikan, annesi Türk vatandaşı olan A.C.F.'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde de birçok kez Taktaş'a şiddet uyguladığı hatta genç fenomenin bu nedenle dalağını kaybettiği açıklandı.

Şiddet görmesine rağmen Taktaş, A.C.F.'nin ısrarları sonucu sevgilisiyle barıştı, 2023'ün yaz aylarında da ABD'ye taşındı.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 7

"TÜRKİYE'YE ÖLÜM GELİR"

Taktaş'ın öldürülmeden önce annesine "Türkiye'ye benim ölüm gelir" dediği ortaya çıktı.

Yağmur Taktaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından esrarengiz bir gelişme daha yaşandı.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 8

Genç kadına ait 210 bin takipçili Instagram hesanının profil fotoğrafının değiştirilmesi dikkat çekti.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı - 9

Taktaş ailesi, cinayet şüphelisi sevgilinin genç fenomeni öldürdükten sonra profil fotoğrafı olarak Şeytan (The Exorcist) filminde yer alan Regan MacNeil karakterinin görselini koyduğunu açıkladı.

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