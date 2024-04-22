Fenomen Yağmur Taktaş'ın ölümünde esrarengiz ayrıntılar! Profil fotoğrafı değişti, son mesajı ortaya çıktı

Babası Amerikan, annesi Türk vatandaşı olan A.C.F.'nin Türkiye'de bulunduğu dönemde de birçok kez Taktaş'a şiddet uyguladığı hatta genç fenomenin bu nedenle dalağını kaybettiği açıklandı.

Şiddet görmesine rağmen Taktaş, A.C.F.'nin ısrarları sonucu sevgilisiyle barıştı, 2023'ün yaz aylarında da ABD'ye taşındı.