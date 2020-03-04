Fethiye'de lüks yata 230 bin litre yakıt ikmali

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 93 metre uzunluğundaki yata 7 tankerle getirilen 230 bin litre akaryakıt, ikmal edilmeye başlandı. İkmalin akşama kadar sürmesi bekleniyor.
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Anadolu Ajansı 04.03.2020 - 13:53
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Mayan Queen" isimli yat, yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Cayman Adaları bayraklı 93 metre uzunluğundaki yat, sabah saatlerinde Fethiye Limanı'na yanaştı.
Aliağa Rafinerisi'nden 7 tankerle getirilen 230 bin litre akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.
Akşam saatlerine kadar sürmesi planlanan akaryakıt ikmalinin ardından yatın, limandan ayrılacağı öğrenildi.
Dünyanın en büyükleri arasında gösterilen yatın, 2008'de Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edildi.
20 knot seyir hızına sahip yatta, 20 personelin görev yaptığı ve 16 misafir odasının yer aldığı kaydedildi.
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