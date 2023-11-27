Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı

Kasım ayında art arda gelen yağışlı ve fırtınalı hava sistemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı. Marmara’da fırtına şeklinde esecek güney yönlü rüzgarların yarın öğle saatlerinde başlaması beklenirken, Kıyı Ege’de öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hafta sonu denizin taştığı İzmir’deki yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı - 1

Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı - 3

Kıyı Ege’de ise yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı - 4

Yağışların, akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir’in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı - 5

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı - 6

HAFTA SONU DENİZ TAŞMIŞTI

Hafta sonu etkili olan fırtınada başta İzmir olmak üzere İstanbul, Bursa, Yalova ve Çanakkale gibi şehirlerde deniz taşmıştı.

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