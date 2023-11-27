Fırtına ve sağanak geri dönüyor | İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla için “tedbirli olun” uyarısı
Kasım ayında art arda gelen yağışlı ve fırtınalı hava sistemlerine bir yenisi daha ekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yaptı. Marmara’da fırtına şeklinde esecek güney yönlü rüzgarların yarın öğle saatlerinde başlaması beklenirken, Kıyı Ege’de öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hafta sonu denizin taştığı İzmir’deki yağışların çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.