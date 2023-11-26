Sağanak ve fırtına birçok kenti etkiledi: Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini artırdı. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Lodos ve sağanak yağış nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı. Peki sağanak ve fırtına etkisini sürdürecek mi? Yurt genelinde sıcaklık daha da düşecek mi? Kar nerelere yağacak? NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, bu soruları yanıtladı.
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