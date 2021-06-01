Flamingo cenneti Düden Gölü ile komşusu Küçük Göl kurudu

Konya'nın Kulu ilçesinde, 'flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü ve komşu Küçük Göl, bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Şubat ayında gelen kuşlar gölü terk ederken, Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ (75), ''Burada 180 kuş türü vardı. Şu an bir tane bile yok. Yakınımızda Kızılırmak Nehri var. Kızılırmak'tan su getirilerek göllerimiz kurtulabilir" dedi.

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DHA 01.06.2021 - 11:28

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.

Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden besleniyor. Gölde kuşların üreme kolonileri bulunan 9 küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Komşu Küçük Göl de yine yüzlerce kuşa ev sahipliği yapan, kapalı ve sığ göl olma özelliğini taşıyor.

FLAMİNGOLAR, GÖÇ ETTİ 'Flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü’ne flamingolar, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl şubat ayında gelmeye başladı. Mayıs ayının ortalarına kadar belirli miktar su olan gölde konaklayan başta flamingolar ve diğer kuş türleri, her iki gölde yaşam alanları için yeterli su olmayınca göç etti. Bölgede kuraklık, sadece iki gölü değil, ekili arazileri de etkiledi. Birçok tarladaki ekili ürünler olgunlaşmadı.

Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Uludağ, bölgede bugüne kadar böyle bir kuraklık görmediğini belirterek, şunları söyledi:



''Özellikle bu gölümüzün kurumasına şaşırdım. Demek ki ciddi bir kuraklık var. Burada 180 kuş türü vardı. Şu an bir tane yok. Çünkü su yok ve kuşlar tamamen gitti. Burası Küçük Göl Yaylası'ydı ve 60 yıl öncesine kadar burada çeşme ve kuyu vardı. O dönemde gelinlerimiz, kızlarımız buraya gelip çamaşır yıkardı. Şimdi kurudu. Yakınımızda Kızılırmak Nehri var. Kızılırmak'tan su getirilebilir. Gölden başka bütün ekinler, mercimek, arpa buğday tamamen kurudu. Çiftçilerimizden tarlasını sulayabilenlerin ekinleri biraz oldu. Diğerleri maalesef olmadı. Bu havzada yer altı suyu çok fazla azalıyor. Buna bir an önce çözüm bulunmalı.''

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