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Flört uygulamasında tanıştığı kişileri 2 milyon lira dolandırdılar

Antalya'da flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık şifrelerini öğrenen 1'i kadın 3 şüpheli, hem hesaplardaki parayı hem de bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Mağdurları 2 milyon lira dolandıran zanlılar gözaltına alındı.

Flört uygulamasında tanıştığı kişileri 2 milyon lira dolandırdılar - 1

Konyaaltı ilçesinde yaşayan S.Y. adlı kadın ve T.K. ile F.U. isimli 2 erkek arkadaşının, flört uygulamasından çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi.  S.Y. flört uygulamasını kullanıp tanıştığı ve güven sağladığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulaması şifrelerini öğrendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Flört uygulamasında tanıştığı kişileri 2 milyon lira dolandırdılar - 2

Araç dışında bir yerde buluşmayan S.Y.'yi her buluşmaya çıktığında da T.K. ve F.U. yakından takip etti. Fırsat bulduğunda telefon ve bankacılık şifrelerini öğrendiği kişilerin cep telefonlarını çalan S.Y. araçtan kaçıp izini kaybettirdi.

Flört uygulamasında tanıştığı kişileri 2 milyon lira dolandırdılar - 3

Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur eden şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı. Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı belirlendi.

Flört uygulamasında tanıştığı kişileri 2 milyon lira dolandırdılar - 4

Antalya Emniyeti Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, İzmir'e gidip şüphelileri eş zamanlı operasyonla bulundukları adreste gözaltına aldı. Getirildikleri Antalya'da emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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