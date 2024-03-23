Flört uygulamasında tanıştığı kişileri 2 milyon lira dolandırdılar

Çalınan telefonlardan kişilerin banka hesaplarındaki parayla, yine aynı banka üzerinden çekebilecekleri miktarda çektikleri krediyi kendi hesaplarına gönderen ve bu şekilde çok sayıda kişiyi mağdur eden şüpheliler, yaklaşık 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardı. Şikayetler üzerine takibe alınan 3 şüphelinin İzmir'e kaçtığı belirlendi.