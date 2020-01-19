Gazeteci Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı

Gazeteci Hrant Dink öldürülüşünün 13. yılında önce mezarı başında ardından da Agos gazetesi önünde anıldı. Agos gazetesi önündeki kalabalık Hrant Dink'in anma töreni için toplandı. 13 yıl önce düzenlenen suikast sonucu öldürülen Hrant Dink için sloganlar atıldı, şarkılar söylendi. Hrant Dink için ilk tören 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlendi. Eşi Rakel Dink, kardeşi Orhan Dink, oğlu Arat Dink ve sevenlerinin katıldığı törende mezara çiçekler konuldu, dualar edildi. Her yıl olduğu gibi Şişli Halaskagazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önündeki törene büyük bir kalabalık katıldı. Caddenin bir bölümü tören için trafiğe kapatıldı. Güvenlik önlemleri alındı. Osmanbey metro durağı da güvenlik nedeniyle hizmet vermedi. 13 yıl önce cinayetin işlendiği saatte, 15:05'de tören başladı. Konuşmalar yapıldı, şarkılar söylendi. Davası hala süren cinayetin aydınlatılması talep edildi. Hrant Dink 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin önünde suikaste uğramış ve öldürülmüştü. Cinayetin tetikçisi Ogün Samast aralarında üst düzey emniyet ve istihbarat yetkililerinin de bulunduğu 4 ü tutuklu, 10 u firari, 76 sanıklı dava halen sürüyor.