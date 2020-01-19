Gazeteci Hrant Dink Agos gazetesi önünde anıldı

Hrant Dink için ilk tören 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlendi. Eşi Rakel Dink, kardeşi Orhan Dink, oğlu Arat Dink ve sevenlerinin katıldığı törende mezara çiçekler konuldu, dualar edildi.

Her yıl olduğu gibi Şişli Halaskagazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önündeki törene büyük bir kalabalık katıldı.