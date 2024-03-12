Gazinocu cinayetinde ilk duruşma: Ölümle biten kavga 8 kasa bira için başlamış
Zonguldak’ta 2 yıl önce gazino sahibi Tolga Korkmaz’ın öldürüldüğü olaya ilişkin ilk duruşma görüldü. Korkmaz’ı öldüren Muhammet Bozkurt, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında 8 kasa bira borcunu isteyince maktulün kendisini gazinosuna çağırdığını ve kavga çıktığını söyledi. Öldürülen Korkmaz’ın annesi R.K., “Benim oğlumu 8 kasa bira için mi öldürdüler.” diyerek tepki gösterip, gözyaşı döktü.
Zonguldak’ta gazino sahibi Tolga Korkmaz’ın öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma görüldü.
Olay, 23 Mayıs 2022’de Devrek’te Tolga Korkmaz’a ait gazinoda meydana geldi.
Gazino sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet K., Tolga Korkmaz’dan 8 kasa bira borcunu tahsil etmek için işlettiği gazinoya gitti.
İki gazinocu tartışırken, tabancasını çeken Levent Aydenk birkaç el ateş etti.
Bu sırada Muhammet Bozkurt da aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz’a ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği Korkmaz, yere yığıldı. Yaralanan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.