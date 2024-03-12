Gazinocu cinayetinde ilk duruşma: Ölümle biten kavga 8 kasa bira için başlamış

Olayın ardından kaçan Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt ve Levent Aydenk, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu. Muhammet Bozkurt'un o dönem nişanlı olduğu, olayda kullanılan silah ile otomobilin sahibi olan eşi Z.Ş.B. ve olay gecesi şoförlük yapan Ahmet K. de, bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhammet Bozkurt, Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ve Ahmet K. tutuklanırken, Z.Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir süre sonra Ahmet K. de adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede Muhammet Bozkurt’a kasten öldürme suçundan müebbet, Levent Aydenk’e öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar, Zihni Bozkurt ve Ahmet K’ ye suça iştirak suçundan müebbet, Z.Ş.B’ye ise yardım etme suçundan 15 yıla kadar hapis istendi. Muhammet Bozkurt ile Z.Ş.B. cezaevindeyken evlendi.