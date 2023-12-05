Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, savaşın bu aşamasının askeri açıdan zor olacağını söyledi. Hedefte daha önce "güvenli bölge" olarak duyurulan Han Yunus var. Ordudan yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuşatıldığı belirtildi. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri geliyor.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 1

İsrail ordusu, bölgedeki en büyük kent olan Han Yunus'u kuşattılarını duyurdu. Filistin direniş grupları henüz İsrail'in iddiasını doğrulayacak bir açıklama yapmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 2

İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, savaşın bu aşamasının askeri açıdan zor olacağını söyledi. Ardından İsrail tankları ilk kez Han Yunus'un doğusuna girdi. Bölgede İslami Cihad güçleriyle yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 3

Han Yunus, savaşın ilk aşamasında "güvenli bölge" olarak ilan edilmişti. İsrail ordusu, kenti tamamen kuşattılarını açıklarken, İslami Cihad güçleri de İsrail ordusuyla savaştıkları görüntüleri paylaştı.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 4

İsrail ordusunun çok sayıda zırhlı araç ve tankla Han Yunus merkezinin yaklaşık 6 kilometre kuzeyine konuşlandığı ortaya çıkmış, kara kuvvetlerinin aldığı mevziler uydu görüntülerine yansımıştı.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 5

Öte yandan yalnızca Gazze'nin güneyi değil, İsrail'in kara ve hava operasyonları kuzeyde de sürüyor. İsrail ordusu, bölgenin en büyük mülteci kampı olan Cebaliye'nin de kuşatıldığını açıkladı.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 6

Kampın Hamas tarafından üs olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Bölgedeki Hamas altyapısına yönelik saldırılar da devam ediyor.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 7

İsrai ordu sözcüsü, şimdiye kadar 800'den fazla Hamas tünelinin tespit edildiğini ve bunlarının 500'ünün imha edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 8

Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise, İsrail'in Hamas'ın tünel ağını yok edecek planını sayfalarını taşıdı.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, İsrail'in Gazze'deki tünellere deniz suyu pompalamayı planladığı öne sürüldü.

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 9

İsrail güçlerinin geçen ay Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki büyük deniz suyu pompalarının montajını tamamladığı iddia edildi.

En az beş pompadan her birinin saatte binlerce metreküp suyu tünellere taşıyarak, tünelleri haftalar içinde su altında bırakabileceği belirtiliyor.

Ancak İsrailli yetkililer su baskını planına ilişkin yorum yapmaktan kaçınıyor.

HABERE GİT

Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı - 10

Lübnan'ın güneyinde de hareketlilik var.

İsrail'in topçu saldırısı sonucu Lübnan askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu açıklandı.

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