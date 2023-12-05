Gazze'de savaşın ikinci aşamasına geçildi: İsrail, Han Yunus'u kuşattığını açıkladı
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, savaşın bu aşamasının askeri açıdan zor olacağını söyledi. Hedefte daha önce "güvenli bölge" olarak duyurulan Han Yunus var. Ordudan yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuşatıldığı belirtildi. Bölgeden şiddetli çatışma haberleri geliyor.
İsrail ordusu, bölgedeki en büyük kent olan Han Yunus'u kuşattılarını duyurdu. Filistin direniş grupları henüz İsrail'in iddiasını doğrulayacak bir açıklama yapmadı.