Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 7 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 3'ü jandarma 9 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.