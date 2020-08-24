Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti

Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. Sel felaketinde 2'si jandarma 7 kişi yaşamını yitirdi, kaybolan 3'ü jandarma 9 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı - DHA 24.08.2020 - 09:30 | Son Güncelleme : 24.08.2020 - 09:33

Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 1

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı.

Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 2

İlçe merkezi yakınlarından geçen Aksu Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Taşkının şiddetinin artması nedeniyle yol kenarlarında park halindeki araçlar sele kapıldı. İşyerlerinde yaklaşık 1 metreye kadar su baskınları yaşandı. 

Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 3

7 CAN KAYBI, 10 KAYIP

Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 7 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 3'ü jandarma 9 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 4

AFAD: 157 KİŞİ KURTARILDI

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selin ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldı.
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 5
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 6
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 7
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 8
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 9
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 10
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 11
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 12
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 13
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 14
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 15
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 16
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 17
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 18
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 19
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 20
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 21
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 22
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 23
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 24
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 25
Giresun'da sel felaketi: 7 kişi hayatını kaybetti - 26

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