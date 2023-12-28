Gizem’in katili yeniden yargılandı, cezası düştü
Burdur’da eski sevgilisi Gizem Canbulut’u öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapse çarptırılan Eren Yıldız’ın cezası, haksız tahrik indirimini az bulan Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Yıldız’ın cezası, bu kez 18 yıl 4 aya düştü. Karara tepki gösteren baba Hasan Canbulut, “İçimiz yanıyor. Geceleri kalkıp ağlıyoruz.” dedi.
Burdur’un Bucak ilçesinde 2021 yılında eski sevgilisi Gizem Canbulut’u bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Eren Yıldız, bu yıl mart ayında görülen karar duruşmasında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapse mahkum edildi.Yıldız'a verilen ceza, uygulanan haksız tahrik indiriminin az olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu.