Gizem’in katili yeniden yargılandı, cezası düştü

Burdur’da eski sevgilisi Gizem Canbulut’u öldürdüğü suçlamasıyla 20 yıl hapse çarptırılan Eren Yıldız’ın cezası, haksız tahrik indirimini az bulan Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Yıldız’ın cezası, bu kez 18 yıl 4 aya düştü. Karara tepki gösteren baba Hasan Canbulut, “İçimiz yanıyor. Geceleri kalkıp ağlıyoruz.” dedi.

Gizem’in katili yeniden yargılandı, cezası düştü - 1

Burdur’un Bucak ilçesinde 2021 yılında eski sevgilisi Gizem Canbulut’u bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Eren Yıldız, bu yıl mart ayında görülen karar duruşmasında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapse mahkum edildi.

Yıldız'a verilen ceza, uygulanan haksız tahrik indiriminin az olduğu gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu.

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Gizem’in katili yeniden yargılandı, cezası düştü - 2

Bozma kararı sonrası Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın ilk duruşması, yapıldı. Eren Yıldız’ın SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, Canbulut’un annesi Nursel, babası Hasan, ağabeyi İbrahim, kız kardeşi Begüm Canbulut, ablası Ayşeana Pişgin, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da yer aldı.

Duruşmada Gizem Canbulut’un ailesi, Yargıtay’ın bozma kararına katılmadıklarını belirterek, sanığın haksız tahrik uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Baba Canbulut, “Sanığın ifadeleri suçtan kurtulmaya yönelik. Madem olay yerine hazırlıksız gitti, bıçağı kim verdi? Madem yanında bıçak yoktu ona bıçağı verenin de yargılanması gerekmektedir.” dedi.

Gizem’in katili yeniden yargılandı, cezası düştü - 3

SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Sanık Yıldız ise “Rahmetliyle ilk tanıştığımda bana ‘18 yaşındayım’ dedi. Madem, Gizem 17 yaşındaydı neden bana kendisi ve ailesi tarafından 18 yaşında olduğu söylenerek, nişan hazırlığı yaptık? O dönemde Gizem’in doğum gününü kutladık. Pastanın üzerinde 18 yazıyordu. 18 yaşında biliyordum.” diye konuştu.

Savcı, mütalaasında sanık Yıldız’ın çocuğu kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Yıldız, “Keşke bu hikaye böyle bitmeseydi. Çok pişmanım, çok üzgünüm.” dedi.

Mahkeme heyeti, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum ettiği sanık Yıldız'ın cezasını, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 18 yıl 4 aya indirdi.

Gizem’in katili yeniden yargılandı, cezası düştü - 4

GİZEM’İN AİLESİ TEPKİLİ

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Canbulut ailesinin avukatı Süleyman Uysal, karara tepki gösterdi. Uysal, “Hala planlayarak işlenmiş bir cinayet olduğu görüşündeyiz. Bununla ilgili yeniden Yargıtay'a itirazımızı yapacağız.” dedi.

Gizem’in babası Hasan Canbulut ise, “İndirim isteyen avukatlar, acaba kendi çocukları olsaydı aynı indirimi isterler miydi? Bunu sorduğumda cevap veremediler. İçimiz yanıyor. Geceleri kalkıp ağlıyoruz.” diye konuştu.
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