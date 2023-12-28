Gizem’in katili yeniden yargılandı, cezası düştü

SAVCI ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Sanık Yıldız ise “Rahmetliyle ilk tanıştığımda bana ‘18 yaşındayım’ dedi. Madem, Gizem 17 yaşındaydı neden bana kendisi ve ailesi tarafından 18 yaşında olduğu söylenerek, nişan hazırlığı yaptık? O dönemde Gizem’in doğum gününü kutladık. Pastanın üzerinde 18 yazıyordu. 18 yaşında biliyordum.” diye konuştu.

Savcı, mütalaasında sanık Yıldız’ın çocuğu kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık Yıldız, “Keşke bu hikaye böyle bitmeseydi. Çok pişmanım, çok üzgünüm.” dedi.

Mahkeme heyeti, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum ettiği sanık Yıldız'ın cezasını, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak 18 yıl 4 aya indirdi.