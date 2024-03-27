Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye başkanı kimdir? Gömeç Belediye başkan adayları

GÖMEÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gömeç Belediyesi Başkanı Mehmet İrem Himam Kimdir?

1961 yılında Gömeç’te doğdu..

İlkokulu Gömeç Yaya Mahallesi İlk Kurşun İlkokulu’nda, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde okudu.

Yükseköğrenim için gittiği Almanya JLU Giessen’ de Fizik tahsili ve Lisansüstü tezimi tamamladıktan sonra hep arzu ettiği gibi Gömeç’e geri dönüp çiftçi olarak geçimini sağlayan aile işini devraldı.

25 yıldır Gömeç’te aktif olarak çiftçilik ve zeytincilik ile uğraştı.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldığı Gömeç’te 18 senedir Türk Hava Kurumu Şube başkanlığı ve 5 senedir de Gömeç Zeytinciler Derneği Başkanlığını yürütmekte.

Ayrıca halen kurucularından olduğu Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekler Federasyonunun Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden adaylığını koyduğu Belediye Başkanlığı görevine seçildi.