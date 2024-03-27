Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye başkanı kimdir? Gömeç Belediye başkan adayları
Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye Başkanı kimdir? Gömeç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Gömeç Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Gömeç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Gömeç yerel seçim sonuçları..
GÖMEÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Gömeç Belediyesini, 4.838 alınan oy ve %54.11 oy oranı ile CHP adayı Mehmet İrem Himam kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%54.11
- AK Parti%42.12
- NAİM KOCABIYIK%2.59
- BTP%0.70
- Saadet Partisi%0.47