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Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye başkanı kimdir? Gömeç Belediye başkan adayları

Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye Başkanı kimdir? Gömeç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Gömeç Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Gömeç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Gömeç yerel seçim sonuçları..

Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye başkanı kimdir? Gömeç Belediye başkan adayları - 1

GÖMEÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Gömeç Belediyesini, 4.838 alınan oy ve %54.11 oy oranı ile CHP adayı Mehmet İrem Himam kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • CHP%54.11
  • AK Parti%42.12
  • NAİM KOCABIYIK%2.59
  • BTP%0.70
  • Saadet Partisi%0.47

TÜRKİYE HABERLERİ

Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye başkanı kimdir? Gömeç Belediye başkan adayları - 2

GÖMEÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gömeç Belediyesi Başkanı Mehmet İrem Himam Kimdir?

1961 yılında Gömeç’te doğdu..

İlkokulu Gömeç Yaya Mahallesi İlk Kurşun İlkokulu’nda, liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde okudu.

Yükseköğrenim için gittiği Almanya JLU Giessen’ de Fizik tahsili ve Lisansüstü tezimi tamamladıktan sonra hep arzu ettiği gibi Gömeç’e geri dönüp çiftçi olarak geçimini sağlayan aile işini devraldı.

25 yıldır Gömeç’te aktif olarak çiftçilik ve zeytincilik ile uğraştı.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görevler aldığı Gömeç’te 18 senedir Türk Hava Kurumu Şube başkanlığı ve 5 senedir de Gömeç Zeytinciler Derneği Başkanlığını yürütmekte.

Ayrıca halen kurucularından olduğu Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Dernekler Federasyonunun Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden adaylığını koyduğu Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye başkanı kimdir? Gömeç Belediye başkan adayları - 3

GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KAZİM ARSLAN
  • MELİH BAĞCI
  • HALİL İBRAHİM PELİVAN
  • MERİH ODABAŞI
  • YÜKSEL KAPLAN
  • ABDURRAHİM YILDIRIM
  • YUSUF TUĞBAY ÖNDER
  • MEHMET ŞEVİK
  • MEHDİ DEMİR
  • EBRU GÜRGÖZ
  • DUYGU AYDIN
Gömeç Belediyesi hangi partide? Gömeç Belediye başkanı kimdir? Gömeç Belediye başkan adayları - 4

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