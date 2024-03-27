Gördes Belediyesi hangi partide? Gördes Belediye başkanı kimdir? Gördes Belediye başkan adayları

GÖRDES BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gördes Belediyesi Başkanı Muhammet Akyol Kimdir?

1967 Gördes’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gördes’te, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’nda lisans eğitimini tamamlayarak; askerlik görevini Samsun’da yaptı. 1 Aralık 1993 yılında öğretmen olarak kamuda göreve başladı. İstanbul Defterdarlığı Bayrampaşa Vergi Dairesi’ndeveİzmir Konak Vergi Dairesi’nde memur olarak görev yaptı.



Gördes Mal Müdürlüğü’nde memur, şef ve müdürlük görevlerinde bulundu. 1998 – 2001 yıllarında Gördes Devlet Hastanesi’nde Döner Sermaye Saymanlığı’nı yürüttü. 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na geçiş yaparak, Erzurum / Karaçoban’da sınıf öğretmenliği görevinde bulundu. Gördes Çiçekli İlköğretim Okulu ve Kıranköy İlköğretim Okullarında öğretmen ve müdür yetkili öğretmen olarak çalıştıktan sonra 2004 yılından 1 Aralık 2008 tarihine kadar Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.



1 Aralık 2008’de kamudaki görevinden istifa ederek, 17 Ocak 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı.29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sürekli artan bir teveccühle Gördes Belediye Başkanlığı’na seçildi.Belediye Başkanlığı görevi sırasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Bölümünde tamamlayarak akademik eğitime başladı.



Evli ve 2 çocuk babası olan Akyol, 1 Nisan 2009 tarihinden bugüne de Gördes Belediye Başkanlığı görevini devam ettirmektedir.