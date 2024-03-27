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Gördes Belediyesi hangi partide? Gördes Belediye başkanı kimdir? Gördes Belediye başkan adayları

Gördes Belediyesi hangi partide? Gördes Belediye Başkanı kimdir? Gördes Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Gördes Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Gördes Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Gördes yerel seçim sonuçları..

Gördes Belediyesi hangi partide? Gördes Belediye başkanı kimdir? Gördes Belediye başkan adayları - 1

GÖRDES BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Gördes Belediyesini 11.851 alınan oy ve %60.54 oy oranı ile AK Parti adayı Muhammet Akyol kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%60.54
  • İyi Parti%37.24
  • Saadet Partisi%0.90
  • Vatan Partisi%0.80
  • BTP%0.52

TÜRKİYE HABERLERİ

Gördes Belediyesi hangi partide? Gördes Belediye başkanı kimdir? Gördes Belediye başkan adayları - 2

GÖRDES BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Gördes Belediyesi Başkanı Muhammet Akyol Kimdir?

1967 Gördes’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gördes’te, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’nda lisans eğitimini tamamlayarak; askerlik görevini Samsun’da yaptı. 1 Aralık 1993 yılında öğretmen olarak kamuda göreve başladı. İstanbul Defterdarlığı Bayrampaşa Vergi Dairesi’ndeveİzmir Konak Vergi Dairesi’nde memur olarak görev yaptı.

Gördes Mal Müdürlüğü’nde memur, şef ve müdürlük görevlerinde bulundu. 1998 – 2001 yıllarında Gördes Devlet Hastanesi’nde Döner Sermaye Saymanlığı’nı yürüttü. 2001 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na geçiş yaparak, Erzurum / Karaçoban’da sınıf öğretmenliği görevinde bulundu. Gördes Çiçekli İlköğretim Okulu ve Kıranköy İlköğretim Okullarında öğretmen ve müdür yetkili öğretmen olarak çalıştıktan sonra 2004 yılından 1 Aralık 2008 tarihine kadar Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

1 Aralık 2008’de kamudaki görevinden istifa ederek, 17 Ocak 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı için adaylığını açıkladı.29 Mart 2009, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 tarihlerinde Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sürekli artan bir teveccühle Gördes Belediye Başkanlığı’na seçildi.Belediye Başkanlığı görevi sırasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Bölümünde tamamlayarak akademik eğitime başladı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Akyol, 1 Nisan 2009 tarihinden bugüne de Gördes Belediye Başkanlığı görevini devam ettirmektedir.

Gördes Belediyesi hangi partide? Gördes Belediye başkanı kimdir? Gördes Belediye başkan adayları - 3

GÖRDES BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUHAMMET AKYOL
  • İBRAHİM BÜKE
  • YAKUP AKÇAMAN
  • SABRİ ÇETİNKAYA
  • İLHAN TÜRE
  • HALİM ÇAVDARCI
  • ABDULBARİ MUĞUÇ
  • MUHAMMED NUMAN CAN
Gördes Belediyesi hangi partide? Gördes Belediye başkanı kimdir? Gördes Belediye başkan adayları - 4

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