Gözde annesiyle telefonda konuşurken öldürüldü: “Annesi cinayet anını telefonda dinlemiş”
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Gözde Karamus isimli kadın, boşanma aşamasındaki eşi Serdar Karamus tarafından parkta öldürüldü. Gözde Karamus’un acılı babası, kızının eşinden yıllardır şiddet gördüğünü ancak tehditler nedeniyle kızının bu durumu sakladığını söyledi. Acılı baba, kızının annesiyle telefonda konuştuğu sırada öldürüldüğünü, annesinin cinayet anına telefonda tanık olduğunu anlattı.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında öldürüldü.
Olay dün gece saatlerinde yaşandı.