Gözde annesiyle telefonda konuşurken öldürüldü: “Annesi cinayet anını telefonda dinlemiş”

YILLARCA ŞİDDET UYGULAYIP, İŞKENCE ETMİŞ

Olayda yaşamını yitiren Gözde Karamus’un acılı babası Yüksel Madi, kızının 2 ay önce eşinin yanından ayrılarak, kendilerine sığındığını anlattı.

Kızlarının tehditler aldığını yeni öğrendiklerini anlatan Madi, “En büyük cezayı versinler böyle insanlara. Böyle katliammı olur? İstenmediği için insan öldür mü? Sen çalışmıyorsun, benim kızımı dövüyorsun, öldürüyorsun. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızımı. Vahşet bu, böyle vahşet mi olur?” ifadelerini kullandı.