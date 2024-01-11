Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlamasının etkileri neler?

YILBAŞI GECESİ GÜNEŞ'TE PATLAMA

Yılbaşı gecesi güneş büyük bir enerji patlaması yaşadı. NASA, bu patlamanın Eylül 2017'den bu yana güneşten kaynaklanan en büyük patlama olduğunu açıkladı. Yüzde 25 ihtimalle patlama bugün GPS ve uyduları bozabilir.



NASA, Salı günü güneşte 2017'den bu yana yaşanan en güçlü enerji patlamasını gözlemledi. Patlama yüzde 25 ihtimalle uyduları ve GPS sistemlerini bozabilir.



NASA'nın aracı yılbaşı gecesi gerçekleşen enerji patlamasını tespit etti ve patlama görüntüsünü "radyo kesintisi riskinin" rapor edildiği Dünya'ya ulaştırdı.



Görüntüler güneşte patlamadan önce daha da parlaklaşan, en yüksek seviye parıltı yani "X5 parlaması" oluşan bir bölgeyi gösteriyor.



NASA'dan bilim insanları benzer bir parlamayı en son 10 Eylül 2017'de, saatlerce radyo kesintilerine neden olan bir "X8.2 parlamasında" gözlemlediğini açıkladı.