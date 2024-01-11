Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlamasının etkileri neler?
Güneş patlamasının ne zaman olacağı, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Güneş'in atmosferinde meydana gelen şiddetli patlamalara "Güneş patlaması" deniyor. Yakın zaman önce patlama meydana gelmişti. Peki, Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak?
Güneş patlaması için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bilim insanları tarafından 2024 yılında yaşanacağı konuşulan güneş patlamasının nasıl olacağı ve olunca neler yaşanacağı merak ediliyor. Bilim insanlarına göre kısa ve orta vadede yeni patlamaya dair bilgi bulunmuyor.