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Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye başkanı kimdir? Güney Belediye başkan adayları

Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye Başkanı kimdir? Güney Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Güney Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Güney Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Güney yerel seçim sonuçları..

Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye başkanı kimdir? Güney Belediye başkan adayları - 1

GÜNEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Güney Belediyesini 3.655 alınan oy ve %49.75oy oranı ile AK Parti adayı Halil Ayhan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%49.75
  • CHP%48.97
  • DP%0.52
  • Saadet Partisi%0.44
  • BTP%0.33

TÜRKİYE HABERLERİ

Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye başkanı kimdir? Güney Belediye başkan adayları - 2

GÜNEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Güney Belediyesi Başkanı Halil Ayhan Kimdir?

1961, Güney İlçesi doğumlu, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Güney'de tamamladı.

1985 Yılında Güney Mal Müdürlüğü’nde memuriyete başladı.

1994 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Güney Belediye Başkanlığına seçildi ve bir dönem belediye başkanlığı yaptı.

Belediye Başkanlığı görevi sonrasında ticarete atıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Güney İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi.

Halil Ayhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Denizli Güney Belediye Başkan Adayı oldu ve bu göreve yeniden seçildi.

Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye başkanı kimdir? Güney Belediye başkan adayları - 3

GÜNEY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HALİL AYHAN
  • ALAADDİN İSHAK GÜMÜŞ
  • RAMAZAN SELEK
  • SERHAT BEDİR GİDİŞ
  • DÖNE KIPIR
  • ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL
  • MEHMET ALİ ERAYDIN
  • HASAN TANIŞMA
  • İBRAHİM KASABA
  • HÜSEYİN KAZALCI
  • ADİLE ABACI
  • KUDRET KOLBAŞI
  • YALÇIN VARAL
Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye başkanı kimdir? Güney Belediye başkan adayları - 4

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