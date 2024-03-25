Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye başkanı kimdir? Güney Belediye başkan adayları
Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye Başkanı kimdir? Güney Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Güney Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Güney Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Güney yerel seçim sonuçları..
GÜNEY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Güney Belediyesini 3.655 alınan oy ve %49.75oy oranı ile AK Parti adayı Halil Ayhan kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%49.75
- CHP%48.97
- DP%0.52
- Saadet Partisi%0.44
- BTP%0.33