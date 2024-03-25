Güney Belediyesi hangi partide? Güney Belediye başkanı kimdir? Güney Belediye başkan adayları

GÜNEY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Güney Belediyesi Başkanı Halil Ayhan Kimdir?

1961, Güney İlçesi doğumlu, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Güney'de tamamladı.

1985 Yılında Güney Mal Müdürlüğü’nde memuriyete başladı.

1994 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Güney Belediye Başkanlığına seçildi ve bir dönem belediye başkanlığı yaptı.



Belediye Başkanlığı görevi sonrasında ticarete atıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Güney İlçesi Belediye Başkanlığına seçildi.



Halil Ayhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Denizli Güney Belediye Başkan Adayı oldu ve bu göreve yeniden seçildi.