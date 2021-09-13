Günlük 150-200 liraya çalıştıracak eleman bulamıyorlar

Türkiye’nin gastronomi alanında en önemli kentlerinden olan Adana’da başta kebapçı ve dönerciler olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanıyor. Kentte kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamıyor.

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İHA 13.09.2021 - 10:35

Adana'da pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yevmiye verip sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamıyor.

“SEKTÖRDE YÜZDE 70'LİK İŞ GÜCÜ KAYBI YAŞANDI” Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştiğini ve yiyecek-içecek sektöründe yüzde 70'lik iş gücü kaybı yaşandığını söyledi.

USTALAR SEKTÖR DEĞİŞTİRMEYE BAŞLADI Serttaş, ''Ustalarımız artık sektör değiştirmeye başladı. Kimisi telefoncu, kimisi de Rent A Car işletmeye başladı. Bu da ustalarımızın iş hayatından kopmasına neden oldu” diye konuştu.

“ELEMANLARIN ÇOĞU TURİZM SEKTÖRÜNE KAYMAYA BAŞLADI” Günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Serttaş, “En son yaz ayındaki açılmalarda ise turizm sektöründeki canlılık nedeniyle elemanların çoğu turizm sektörüne kaymaya başladı. Tüm Türkiye’de ciddi bir usta ve işçi sıkıntısı yaşadık'' dedi.

Pandemi öncesinde 150-160 liraya çalışan personelin 200-220 liraya çalıştığını aktaran Serttaş, turizm döneminden sonra personel sayısında rahatlamayı beklediklerini belirtti.

“CİDDİ PARALAR VERMEMİZE RAĞMEN İŞÇİ BULAMIYORUZ” Tavuk dönerci Mehmet İkram Taş ise dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadıklarını belirterek, “Türkiye’de iş yok deniyor ama biz işçi bulamıyoruz. İnsanlar ‘İş yok, iş yok’ diyor ama yemek sektöründe herkes personel arıyor. Bunun içerisinde garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye arıyoruz. Ciddi paralar vermemize rağmen işçi bulamıyoruz” diye konuştu.

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