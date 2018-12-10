Günün öne çıkan 10 haberi (10 Aralık 2018)
ntv.com.tr
10 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. BATI'YA PARİS MESAJI: HADİ ŞİMDİ ONU DA YAYINLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki eylemler üzerinden Batı'yı eleştirdi; "Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdılar. Hadi şimdi de aynı şekilde yayınlayın" diye konuştu.
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2. BAKAN ALBAYRAK 2019 BÜTÇESİNİ MECLİS'TE ANLATTI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''tasarruf bütçesi'' olarak adlandırdığı 2019 yılı bütçesinden, vergi gelirlerinin yüzde 21'inin eğitime harcanacağını, yatırımlara ise 65,1 milyar lira ayırdıklarını söyledi. Bakan Albayrak, 2018 yıl sonunda cari açığın Yeni Ekonomik Program ile öngörülen 36 milyar doların altına inmesini beklediklerini de kaydetti.
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3. ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0,3 artarken inşaat sektörü yüzde 5,3 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşanhizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4,5 arttı.
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4. MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMASI
MHP lideri Bahçeli, İstanbul adaylığında adı geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım için, "İstanbul'da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" dedi. Bahçeli, adaylık için Yıldırım'ın istifa etmesine gerek olmadığını da söyledi. Osmaniye'nin jest olmadığını da aktaran Bahçeli, "1 Nisan günü Cumhur İttifakı çok güçlü bir şekilde uyanacak. " dedi. Fenerbahçe'nin düşme potasına gimesine ilişkin ise "Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır, herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi." dedi.
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5. CHP LİDERİNDEN BÜTÇE ELEŞTİRİSİ: KİMİN SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRİYOR?
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019 bütçe teklifini "Kimin sorununa çözüm getiriyor" sözleriyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, milletvekillerine de "Bu bütçeye oy vermek haramdır" sözleriyle seslendi. CHP lideri yeni yıldan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyledi.
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6. SÖZCÜ GAZETESİ'NDEN 5 İSİM İÇİN HAPİS İSTEMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , Sözcü Gazetesi'nden 5 isim hakkında FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Söz konusu isimler arasında gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan ve Necati Doğru da bulunuyor.
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini yalnızca bir firmanın teklif vermesi üzerine iptal etti.
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8. VOYAGER 2 GÜNEŞ SİSTEMİ'NDEN ÇIKTI
NASA'nın 1977'de uzaya gönderdiği ve içinde Dünya dışı bir medeniyet ile karşılaşması durumunda aralarında Türkçe'nin de bulunduğu kayıtlara ev sahipliği yapan Voyager 2, Güneş Sistemi'nden çıktı.
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9. 45. ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
45. Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş 3 dalda ödül alarak geceye damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşan puhutv'nin projesi Fi, En İyi İnternet Dizisi olurken, NTV ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol ise En İyi Spor Programı olarak ödül aldı.
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10. ELEŞTİRMENLER YILIN EN İYİ FİLMLERİNİ SEÇTİ
Yarıotobiyografik film Roma, en iyi film dahil toplam üç ödülle New York Film Eleştirmenleri Ödülleri'nin kazananı oldu. İşte New York Film Eleştirmenleri Ödülleri kazananlarının tam listesi...