Günün öne çıkan 10 haberi (13 Aralık 2018)
ntv.com.tr
13 Aralık 2018'de Türkiye ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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Ankara'da meydana gelen yüksek hızlı tren kazasında 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 84 kişiden 34'ünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.
Trendeki yolcu kaza anını anlattı
Kazaya neden olan 2 dakikalık sapma
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2. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI"NI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz'' dedi. Erdoğan, yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresinin 60 günden 10 güne indirileceğini söyledi. Ankara'daki tren kazasına da değinen Cumhurbaşkanı, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını belirterek "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.
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3. CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'DAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI
İstanbul için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Süreç gayet güzel işliyor. İstanbul'u Allah'ın izniyle alacak, gerçek anlamda dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline getireceğiz. Ziyaret elbette önemli” dedi.
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4. ESKİ İSTANBUL VALİSİ MUTLU TAHLİYE EDİLDİ
FETÖ davasında 3 yıl hapis cezası alan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 36 gün kaldığı Edirne F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.
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Adil Kullanım Kotası’nın (AKK/AKN) kaldırılacağı 1 Ocak 2019 tarihi yaklaşırken servis sağlayıcılar da fiyatlarını açıklamaya başladı. Kaldırılan kotalar nedeniyle artan fiyatlar tüketicinin tepkisini çekti.
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6. SURİYE SINIRINA ASKER SEVKİYATI
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'a ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcıların da arasında yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay'daki sınır birliklerine sevk edildi.
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7. FENERBAHÇE COCU İLE RESMEN YOLLARI AYIRDI
Fenerbahçe'de Cocu dönemi resmen sona erdi. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.
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8. GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru için geri sayım başladı. İşte 14 Aralık 2018 gecesi gerçekleşecek Geminid meteor yağmuru hakkında bilmeniz gereken her şey...
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9. YILMAZ ERDOĞAN İLE BELÇİM BİLGİN BOŞANDI
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık eşi Belçim Bilgin'den boşandığını ifade ederek, "Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" dedi.
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10. SAG ÖDÜLLERİ ADAYLARI AÇIKLANDI
2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri için adaylar belli oldu. Sinema dalında dört adaylıkla A Star Is Born öne çıktı. Grace and Frankie, The Marvelous Mrs. Maisel ve The Kominsky Method dizilerinin her birinde de iki başrol oyuncusu en iyi oyuncu dalında aday gösterilerek aynı yapımda birbirlerine rakip oldu. 2019 SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri, 27 Ocak'ta Megan Mullally'ın sunacağı törenle sahiplerini bulacak.