Günün öne çıkan 10 haberi (19 Haziran 2018)
ntv.com.tr
19 Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KANTONCULUK OYNAYANLAR DERSLERİNİ ALIYOR
Van'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor" dedi.
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2. BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD'YE TEPKİ
ABD Senatosu'nun F-35 kararını değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Karar talihsiz bir gelişme. Türkiye alternatifsiz değil. ABD senatosunun böyle bir teşebbüste bulunması esef verici. Bu teşebbüsler stratejik ortaklık ruhuna aykırı" dedi.
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3. NTV, TÜRK KONVOYUNU GÖRÜNTÜLEDİ
Türk askeri Münbiç yakınlarında devriye görevi yapıyor. NTV ekibinden Göktan Bedük ve Bahattin Demir Münbiç'te devriye gezen Türk konvoyunu görüntüledi.
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4. MUHARREM İNCE İLK 100 GÜNDE YAPACAKLARINI ANLATTI
Hatay'da konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, konuşmasında seçilmesi durumunda ilk bir haftadan başlayıp 100. güne kadar yapacaklarını ilk kez anlattı.
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Uyuşturucuyu özendirmek suçundan tutuklu yargılanan ünlü rapçi Ezhel (Sercan İpekçioğlu) ilk duruşmada beraat etti.
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ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle, bankalararası piyasada dolar 4,75, euro 5,50 civarında hareket ediyor.
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7. AĞRI'DA KAYBOLAN MİNİK LEYLA ARANIYOR
Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için bölgede başlatılan arama çalışması sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla devam ediyor. Leyla'nın babası Nihat Aydemir, bayram günü bölge köylerinde dolaşan bir minibüsten şüphelendiklerini belirterek, "Kesinlikle o transit kızımı aldı. Onu gören çocuklar da var" dedi.
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8. TESLA ÇALIŞANINA SABOTAJ SUÇLAMASI
19.06.2018 - 16:11Amerikan CNBC televizyonu Tesla’da bir çalışanın sabotaj yaparak firma bilgilerini üçüncü taraflara vermekle suçlandığını iddia etti.
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9. HANGİ TAKIM NE KADAR KAZANACAK?
FIFA 2018 Dünya Kupası için turnuvaya katılan tüm takımlara toplam 400 milyon Euro ödeyecek. Rusya'da şampiyonluğa ulaşan takım 38, ikinci olan 28, üçüncü olan tamı da 24 milyon doları kasasına koyacak.
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10. 2018 MTV FİLM VE TV ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
2018 MTV Film ve TV Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Tiffany Haddish'in sunduğu ödül töreninde sinema alanında Black Panther, dizi alanında ise Stranger Things gecenin kazananları oldu. Oyunculuk alanlarında kadın ve erkek ayrımı yapılmayan MTV Film ve TV Ödülleri'nde sinemanın en iyi oyuncusu Black Panther'deki performansıyla Chadwick Boseman olurken, dizi dalında en iyi oyuncu da Stranger Things'in 14 yaşındaki başrol oyuncusu Millie Bobby Brown oldu.