Günün öne çıkan 10 haberi (8 Ekim 2018)
ntv.com.tr
8 Ekim 2018 'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Dolar ve euroda son durum ne? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSLUĞU'NDA ARAMA İZNİ TALEP ETTİ
Türkiye, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama için izin talep etti. Suudi Arabistan Büyükelçisi ise ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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2. AK PARTİ İLE MHP ARASINDA 'İTTİFAK' GÖRÜŞMESİ
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri başladı. AK Parti'den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; MHP'den ise Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz Meclis'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, her iki partinin görüşlerini olgunlaştırarak, sürecin devam etmesi konusunda prensip kararı alındığı belirtildi.
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3. 69 BİN 200 ÜRÜNE "HAKSIZ FİYAT ARTIŞI" DENETİMİ
Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışına yönelik 81 ticaret il müdürlüğü kanalıyla 3 bin 974 firmada, toplam 69 bin 200 ürünün denetlendiğini bildirdi.
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4. VELAYET DAVALARINDA ÇOCUĞA FİKRİ SORULACAK
Yargıtay'dan boşanma davalarında çok önemli karar. İdrak gücü olan 8 yaş ve üstü çocuklara mahkemede "Anneni mi, babanı mı istiyorsun?" sorusu yöneltilecek.
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5. BULGARİSTAN'DA YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRAN GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Bulgaristan, bir gazeteci cinayetiyle sarsıldı. Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Viktoria Marinova öldürüldü.
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Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 6,14 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 7,05'ten alıcı buluyor. Uzmanlar, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek, 6,25'in ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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7. YATIRIMCILARDAN ELON MUSK'A 'TWEET' TEPKİSİ
Ünlü yatırımcı ve girişimci Elon Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile anlaşmaya varmasının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, Tesla yatırımcılarının tepkisine yol açtı.
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8. FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN SABRI TAŞTI
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı uzun süre terk etmedi. Başkan Ali Koç da yaşananları 1907 Tribünü iç kısmında izledi.
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9. RONALDO'YA İKİNCİ TECAVÜZ SUÇLAMASI
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya ikinci bir tecavüz suçlaması geldi. İlk davacı Kathryn Mayorga'nın avukatına başka bir kadın daha tecavüz iddiasıyla ulaştı.
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10. SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ'NDE YARIŞAN FOTOĞRAFLAR
12 yıldır verilen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderildi. Sony jürisi, bu yılki yarışmanın duyurulması için, rekabetin ne kadar şiddetli olacağını kanıtlayan yarışma fotoğraflarından ilk örnekleri yayınladı. Profesyonel, Öğrenci, Gençlik ve Açık Yarışma olmak üzere dört kategoride ödül verilecek olan 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde kazanan fotoğrafçı 5 bin dolar ödül kazanacak.