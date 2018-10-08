Günün öne çıkan 10 haberi (8 Ekim 2018)

10. SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ'NDE YARIŞAN FOTOĞRAFLAR

12 yıldır verilen Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için bu yıl da dünyanın dört bir yanından fotoğraflar gönderildi. Sony jürisi, bu yılki yarışmanın duyurulması için, rekabetin ne kadar şiddetli olacağını kanıtlayan yarışma fotoğraflarından ilk örnekleri yayınladı. Profesyonel, Öğrenci, Gençlik ve Açık Yarışma olmak üzere dört kategoride ödül verilecek olan 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’nde kazanan fotoğrafçı 5 bin dolar ödül kazanacak.