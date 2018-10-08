8 Ekim 2018 Dolar kuru, serbest piyasada 6,1530 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 6,1510 liradan alınan dolar 6,1530 liradan satılıyor. 7,0870 liradan alınan euro satış fiyatı ise 7,0890 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1280 lira, euro satış fiyatı ise 7,0640 lira olmuştu.
Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ekim 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
8 Ekim 2018 Dolar kuru, serbest piyasada 6,1530 liradan haftaya başladı.