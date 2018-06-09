Günün öne çıkan 10 haberi (9 Haziran 2018)
ntv.com.tr
Haziran 2018'de Türkiye ve Dünya'da hangi gelişmeler yaşandı? Teknoloji dünyasındaki yenilikler, sanat ve yaşama dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gereken 10 haber...
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1. MUHARREM İNCE'DEN ERDOĞAN'A YANIT
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “İnce diyor, ‘Seçimde birinci çıkamazsan siyaseti bırakacak mısın‘ diyor. Erdoğan söz bırakacağım. Ama benim de bir isteğim var seninle bir televizyon kanalında ekonomi tartışmak istiyorum gel karşıma. Sen yüzde 51,79 seçildin. Bunun altında oy aldığında sen siyaseti bırakacak mısın” dedi.
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2. SOYLU: İSTEDİĞİMİZ AN KANDİL'İ ELE GEÇİREBİLİRİZ
İçişleri Bakanı Soylu "İstediğimiz zaman ve istediğimiz an itibarıyla biz Kandil'i ele geçirebiliriz. Şu anda Türkiye'nin gücü bu noktadadır" dedi.
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3. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜRDÜN KRALI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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4. ON BİNLERCE SURİYELİ BAYRAM İÇİN ÜLKESİNE DÖNDÜ
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 40 bini aştı. Ülkelerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli'nin geçişi devam ediyor.
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5. ANTALYASPOR'DA BÜLENT KORKMAZ DÖNEMİ
Antalyaspor, teknik direktörü Bülent Kokmaz'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır" denildi.
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6. ASELSAN 'VÜCUT TARAYICI' GELİŞTİRİYOR
ASELSAN, son dönemde havaalanlarında kullanılmaya başlanan ve kıyafet altına gizlenen tehlike oluşturabilecek cisimlerin tespitini sağlayan "vücut tarayıcıları" üretmek için önemli bir adım attı.
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7. ÜNLÜ ŞEFİN İNTİHAR NEDENİ İHANET Mİ?
ABD'li şef, Emmy ödüllü televizyon programcısı ve yazar Anthony Bourdain'in (61) program çekimleri için gittiği Fransa Colmar’daki bir otel odasında intihar etmesinin ardında sevgilisi Asia Argento'nun ihaneti olduğu iddia edildi.
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8. SON ÖĞRENCİ AFFI İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER
Yükseköğretim Kurumu da (YÖK) aftan yararlanmak isteyen öğrenciler için usul ve esasları paylaştı. İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, öğrenci affıyla ilgili bilinmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Kılanç, “Oldukça kapsaml�� bir öğrenci affı. Öğrencilere, öğrencilikten vazgeçmiş ya da öğrenciliğe başlayamamış olanlara büyük fırsatlar sunuyor. Şu anda çok geniş bir kitlenin bunun farkında olmadığını görüyoruz” dedi.
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9. SALDA GÖLÜ'NDE FESTİVALE İZİN YOK
Eşsiz güzelliğe sahip Salda Gölü’nün koruma altındaki beyaz kumullarında gençlik festivali düzenleneceği söylentileri tartışma konusu oldu. Burdur Valiliği Yeşilova'daki Salda Gölü'nde yapılması planlanan Salda Gençlik Festivali uygun bulunmadı.
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10. ŞAHSİYET'TE ÜNLÜ TABLOYA GÖNDERME
Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesi ile dikkat çeken Şahsiyet dizisinin heyecanla beklenen son üç (10, 11, 12) bölümü puhutv'de yayınlandı. 10. bölümde Deva (Recep Usta) ile Süveyda (Rabia Soytürk) arasında geçen, Jean-Leon Gerome'un Pollice Verso tablosuna yapılan gönderme dikkat çekti.