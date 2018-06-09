Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik
direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya
varıldığı bildirildi.
Bülent Korkmaz, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu'nda görev
yapmıştı.
Korkmaz, son olarak BeIN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.
Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.