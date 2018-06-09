Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı. 

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik
direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya
varıldığı bildirildi.

Bülent Korkmaz, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu'nda görev
yapmıştı.

Korkmaz, son olarak BeIN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.