Hac kayıt tarihleri: Hac kayıtları için son gün ne zaman, kura tarihi belli oldu mu?

Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak hac yolcuları, hac ön kayıtlarını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.

2020 Yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecektir.