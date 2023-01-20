Hac kayıt tarihleri: Hac kayıtları için son gün ne zaman, kura tarihi belli oldu mu?

Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak hac yolcuları, hac ön kayıtlarını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.
2020 Yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecektir.
Hacı adayları hac kurasına gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir.
Hacı adayları e-Devlet üzerinden “Oda Tercihli'' veya “Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.
Hacı adayları, hac kura katsayıları kendileri ile aynı olan kişilerle beraber hacca gitmek istediklerinde, kura birlikteliğine dair değişiklik taleplerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek Kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek. Kayıtların ardından hac kura tarihinin açıklanması bekleniyor.