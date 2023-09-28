Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet hac kura çekimi tarihleri)

Hac kuralarının ne zaman çekileceği, binlerce hacı adayı tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı için hac ön kayıt işlemlerinin başlamasının ardından kura çekiminin yapılacağı tarih merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Peki, 2024 hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 1

Yeni yılın hac kura çekimi için geri sayım başladı. Dini vazifelerini yerine getirmek için hacca gitmek isteyen on binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan kura çekimi tarihini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2024 yılı hac kura çekimi için tarih verdi. İşte ayrıntılar.

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Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 2

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.

Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 3

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll​​arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.​ İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, ​kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet hac kura çekimi tarihleri) - 4

2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.

Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.

Buna göre; 2024 hac kuraları ekim ayının sonu veya kasım ayının başında çekilecek.

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