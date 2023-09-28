Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet hac kura çekimi tarihleri)
Hac kuralarının ne zaman çekileceği, binlerce hacı adayı tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılı için hac ön kayıt işlemlerinin başlamasının ardından kura çekiminin yapılacağı tarih merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Peki, 2024 hac kuraları ne zaman çekilecek?
Yeni yılın hac kura çekimi için geri sayım başladı. Dini vazifelerini yerine getirmek için hacca gitmek isteyen on binlerce kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak olan kura çekimi tarihini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2024 yılı hac kura çekimi için tarih verdi. İşte ayrıntılar.