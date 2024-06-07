Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurt genelindeki bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Kuzey yönlerden esen orta kuvvetteki rüzgar, hissedilen sıcaklıkları bir nebze düşürdü. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ihtimali var. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Konya’nın batı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı, Bursa’nın doğusu, Antalya’nın kuzeybatı ilçeleri, Rize’nin iç kesimleri ve Erzurum’un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş gerçekleşeceğini belirtti.

Çalışkan, "Önümüzdeki hafta salı günü Cezayir'den yüksek seyreden sıcaklıkların daha da sıcağı geliyor." dedi. İstanbul'da sıcaklığın 40 dereceye ve Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye çıkacağını belirten Çalışkan, megakentte poyrazın sert eseceğini belirtti. 

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzey ve İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkiinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu

Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?) - 10
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