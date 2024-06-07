Hafta sonu bunaltan sıcaklıklara ara: Haftaya İstanbul yanacak! (Bugün hava nasıl olacak?)
Yurt genelindeki bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Kuzey yönlerden esen orta kuvvetteki rüzgar, hissedilen sıcaklıkları bir nebze düşürdü. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ihtimali var. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara’nın kuzey ve batı çevreleri, Konya’nın batı kesimleri, Çanakkale’nin güneyi, Balıkesir’in batısı, Bursa’nın doğusu, Antalya’nın kuzeybatı ilçeleri, Rize’nin iç kesimleri ve Erzurum’un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.