Yeni sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul'da salı gününe dikkat!
Yurt genelindeki bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Kuzey yönlerden esen orta kuvvetteki rüzgar, hissedilen sıcaklıkları bir nebze düşürdü. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ihtimali var. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıklarda bölge bölge 4-6 derece arasında düşüş gerçekleşeceğini belirtti. Çalışkan, "Önümüzdeki hafta salı günü Cezayir'den yüksek seyreden sıcaklıkların daha da sıcağı geliyor. İstanbul'da sıcaklık 40 dereceye, Ege Bölgesi'nde ise 45 dereceye çıkacak." dedi.
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