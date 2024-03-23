Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yurdun batısında sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre batı illerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. İstanbul’da hafta sonu parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile doğudaki illerde kar, Karadeniz kıyılarında ise sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak.