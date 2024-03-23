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Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yurdun batısında sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre batı illerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. İstanbul’da hafta sonu parçalı bulutlu bir havanın etkili olması beklenirken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile doğudaki illerde kar, Karadeniz kıyılarında ise sağanak bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu, Siirt çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

BATIDA HAVA SICAKLIĞI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece aralığında artacağını ön görüyor. Diğer yerlerdeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor.

Rüzgarın Marmara ile doğu kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif şekilde esmesi bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

BÖLGE BÖLGE, İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

EGE

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

AKDENİZ

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 13
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 14
Hafta sonu hava nasıl olacak? Batıda sıcaklıklar artıyor, doğuda kar var (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 15
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