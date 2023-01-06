Haliç'te haç çıkarma töreni

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2023. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilindeki denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

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Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti.

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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı ayin sabah 09.00'da başladı.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 3

Ayine katılanlar mum yakarak, dua etti.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 4

Kilisedeki törenin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, Haliç sahiline yürüdü.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 5

Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 6

Atılan haçı çıkarmak için 20 kişi denize girdi.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 7

Girit Adası'ndan gelen Thanos Apostolakis bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi oldu.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 8

Apostolakis, bu törene ilk kez katıldığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 9

Tören sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi 2 tekneyle güvenlik önlemi alırken, çok sayıda kişi töreni takip etti.

Haliç'te haç çıkarma töreni - 10

Balat'taki törenin yanında eş zamanlı olarak Samatya, Yeşilköy, Büyükada ve İstanbul Boğazı'nda da haç çıkarma törenleri yapıldı.

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